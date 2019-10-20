Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.


İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/ YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini vurguladı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Boris Johnson, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:59 Kaynak: İHA
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