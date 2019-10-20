Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
26 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/ YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini vurguladı. - İSTANBUL
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