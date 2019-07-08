Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'da Barış Gücü'nde Görevli Türk Askerlerini Ziyaret Etti
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'da Barış Gücü'nde Görevli Türk Askerlerini Ziyaret Etti

48 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'da Barış Gücü'nde görevli Türk askerlerini ziyaret ettiSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Avrupa Birliği 'Barış Gücü' bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'da Barış Gücü'nde görevli Türk askerlerini ziyaret etti
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Avrupa Birliği 'Barış Gücü' bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan askerleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Butmir Askeri Üssü'ndeki AB Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'da Barış Gücü'nde Görevli Türk Askerlerini Ziyaret Etti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:26 Kaynak: İHA
Saraybosna, Güncel
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