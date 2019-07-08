Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi üyeleri ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük bir ziyaret çerçevesinde temaslarda bulunduğu Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi üyeleri ile bir araya geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük bir ziyaret çerçevesinde temaslarda bulunduğu Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığına gelerek Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi üyeleri ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konsey Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) lideri Bakir İzetbegoviç ile görüşmeler gerçekleştirecek. - SARAYBOSNA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Saraybosna, Politika
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