Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüşmesinden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüşmesinden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:07 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Saraybosna, Güncel
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