Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

40 dakika önce

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü, System.String[]
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek, Avrupa, Dünya
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