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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic'le görüştü - NEW

30 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic'le görüştü - NEW

Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek, Zeljko Komsic, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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