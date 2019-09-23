Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic'le görüştü - NEW
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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