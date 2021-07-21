Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Caferoviç ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Şefik Caferoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Caferoviç, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.