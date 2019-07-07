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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gidiyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz tarihlerinde Dönem Başkanı Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gidiyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz tarihlerinde Dönem Başkanı Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret edecek. Türkiye, Balkanlar'da barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunuyor. Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, alt yapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlar'da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vesileyle Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra Zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, ayrıca, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliğinin ALTHEA Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden Türk askerleri ile bir araya gelmesi öngörülüyor.
(Derya Yetim/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
Saraybosna, Avrupa, Güncel
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