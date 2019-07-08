Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı İzzetbegoviç'le görüştü
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:00 Kaynak: AA
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