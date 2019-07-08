Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic'i ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic'i ile görüştü.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:44 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç, Bosna - Hersek, Dünya
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