Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç ile görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti. Saraybosna
'da Swissotel
'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele gelişinde kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çekildi.
(İHA)
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