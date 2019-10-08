Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'in hükümet sorununun süratle halledilmesi lazım"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek'in hükümet sorununun süratle halledilmesi lazım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'in hükümet sorununun süratle halledilmesi lazım"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, daha sonra liderlerle birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'in hükümet sorununun süratle halledilmesi lazım

Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:53 Kaynak: AA
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