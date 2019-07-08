Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Bas¸kanı Bakir I·zetbegovic¸'i kabul etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bosna Hersek Halklar Meclisi Bas¸kanı Bakir I·zetbegovic¸'i kabul etti. Swissotel
'de basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele gelişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak bazıları ile fotoğraf çektirdi.
11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri
Garry Rodrigues'in menajerinden Fenerbahçe'ye kötü haber
Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim
Erdoğan gafıyla gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!