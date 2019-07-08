Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Bosna Hersek Devlet Bas¸kanlıgˆı Konseyi binasındaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi Slovenya
Cumhurbas¸kanı Borut Pahor, Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç ve diğer katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Gören inanamadı! Halatsız şekilde ülkenin en yüksek binasına tırmandı
11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri
Cengiz Ünder'in ekibi Roma, Abdülkadir Ömür'ü istiyor
Erdoğan gafıyla gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!