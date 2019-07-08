Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Bosna Hersek Devlet Bas¸kanlıgˆı Konseyi binasındaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi Slovenya Cumhurbas¸kanı Borut Pahor, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç ve diğer katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:02 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek, Avrupa, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gören inanamadı! Halatsız şekilde ülkenin en yüksek binasına tırmandı 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Cengiz Ünder'in ekibi Roma, Abdülkadir Ömür'ü istiyor Erdoğan gafıyla gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 00:21:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]