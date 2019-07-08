Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'te güvenli ve huzurlu bir ortamın daim kılınmasına katkıda...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Barıs¸ Gu¨cu¨ bu¨nyesinde, Bosna Hersek Tu¨rk Temsil Heyet Bas¸kanlıgˆı Milli Destek Birlik Komutanlıgˆında go¨rev yapan Türk askerleriyle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında ilk olarak Butmir Askeri Üssü'nde bulunan Avrupa Birliği (AB) Barıs¸ Gu¨cu¨ bu¨nyesinde Bosna Hersek Tu¨rk Temsil Heyet Bas¸kanlıgˆı Milli Destek Birlik Komutanlıgˆına ziyarette bulundu.Erdoğan, Komutanlığa gelişinde askeri tören mangasını selamladı.Birlikte bulunan askerlerle öğle yemeği yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sırasında bazı askerlerle sohbet etti.Basına kapalı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.