Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ile Bosna Hersek Halklar Meclisi'nin başkanlık divanı üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldıktan sonra Bosna Hersek Parlamentosu'na geldi.
Burada Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ile Bosna Hersek Halklar Meclisi'nin başkanlık divanı üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti.
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