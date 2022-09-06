- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti çerçevesinde geldiği Bosna Hersek'te temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu binasında Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç ile görüştü.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

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