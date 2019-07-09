Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'ten yurda döndü
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'ten yurda döndü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bosna Hersek'ten yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'ten yurda döndü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bosna Hersek'ten yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan "TC-TUR" uçağı, saat 15.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
Erdoğan'ı havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Rumları tedirgin etti Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak AK Partili Özhaseki'den, "Abdullah Gül'ün yeni partideki fonksiyonu nedir?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:12:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'ten yurda döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]