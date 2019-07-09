Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'ten yurda döndü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bosna Hersek'ten yurda döndü.
Türkiye Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bosna Hersek'ten yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan "TC-TUR" uçağı, saat 15.50'de Esenboğa Havalimanı
'na indi.
Erdoğan'ı havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, Ankara Valisi Vasip Şahin
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da Ankara'ya geldi.
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