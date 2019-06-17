Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bir defa bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu
Valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bir defa bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım." - İSTANBUL
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