Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bir defa bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bir defa bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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