Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle Bir Ortamda Şu veya Bu Sebeple Sandığa Gitmemek, Bize Değil Ülkeye ve...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:43 Kaynak: AA
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