Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle Bir Ortamda Şu veya Bu Sebeple Sandığa Gitmemek, Bize Değil Ülkeye ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle Bir Ortamda Şu veya Bu Sebeple Sandığa Gitmemek, Bize Değil Ülkeye ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:43 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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