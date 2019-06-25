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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa yaparız. Sipariş üzerine bu işler...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin kabine revizyonuna yönelik sorusuna, "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa yaparız. Sipariş üzerine bu işler olmaz. Bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin kabine revizyonuna yönelik sorusuna, "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa yaparız. Sipariş üzerine bu işler olmaz. Bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonuna yönelik soru üzerine, "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa yaparız. Sipariş üzerine bu işler olmaz. Bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık değil. Böyle dışarıdan dayatmakta kabine değişikliği ile olmaz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin soruya ise Erdoğan, Bahçeli ile telefonla görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışından geldikten sonra bir değerlendirme yapacaklarını da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki müjde sorusuna, ağırlıklı olarak ekonomi ile ilgili müjde vereceklerini sözlerine ekledi. Erdoğan, Türkiye İttifakı ile ilgili görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya, "Şu anda bir şey diyemiyorum. Gelişmelere göre bu tür adımlar atılabilir. Biliyorsunuz bizde belli sınırları var. Ona göre adımlar atılır. Önceliğimiz halkımızla bu işi başarmaktır" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
AK Parti, Politika
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