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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi, bir tarafta halkım var."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi, bir tarafta halkım var."
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi, bir tarafta halkım var." - ANKARA
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