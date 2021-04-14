Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bozdoğan', ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin 'Göktuğ' projesinde geliştirdiği milli füze 'Bozdoğan'ın, ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri tebrik ederek, 'Bozdoğan'ın hedefi tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü de paylaştı.