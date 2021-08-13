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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta cuma namazı çıkışı halka hitap etti: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta cuma namazı çıkışı halka hitap etti: (2)

13.08.2021 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta cuma namazı çıkışı halka hitap etti: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Bozkurt Yeni Camisi'nde halka hitap etti.

ABD ve Rusya'nın yangınların altından hala kalkamadığını belirten Erdoğan, "Biz 20 günü bulmadan buralarda, bu afetlerden büyük oranda hamdolsun kurtulduk. Ama gece-gündüz demeden benim tüm bakan arkadaşlarım oralardan çıkmadılar. Bütün kurumlarımız, kahramanlarımız yangın demeden oralarda çalıştılar ve şu anda hala 'aman ha' diyoruz, rehavet yok, devam edeceğiz, çalışacağız ve bu işi bitireceğiz. Millet olarak geçmişte depremler, işte yine yangınlar şimdi de seller vesilesiyle tek yürek, tem yumruk haline gelmeyi hamdolsun başarıyoruz." diye konuştu.

Her dönemde olduğu gibi bugün de bozguncuların, ülkeyi kötülemek, milletin arasına fitne sokmak için ortaya çıkabildiklerine işaret eden, Erdoğan, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki milletimiz, bunların hiçbirine de itibar etmiyor. Yaşadığımız bizim ortak sevinçlerimiz gibi ortak üzüntülerimiz de birliğimizi, inşallah beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendiren bir etkiye sahiptir. Hayatı acısıyla ve tatlısıyla ne kadar paylaşırsak, önümüzdeki engelleri o kadar kolay aşar, potansiyelleri o kadar hızlı hayata geçirebiliriz. Bunun için hep geçmişten ders alarak geleceğe bakıyoruz. Evlatlarımıza daha iyi, daha müreffeh, daha huzurlu bir ülke bırakmanın, daha güçlü bir devlet teslim etmenin gayreti içindeyiz. Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi gerçekten çok parlak bir geleceğin beklediğine tüm kalbimizle ve samimiyetimizle inanıyoruz."

"Daha da çok çalışacağız"

Geçtiğimiz 19 yılda ülkeye her alanda kazandırdıkları sağlam alt yapının üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için her zamankinden daha çok çalışıp, mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ama bakın şunu unutmayın daha da çok çalışacağız. Ormanlarımız yandı bitmedik ki, şimdi 19 senede biz bu ülkede 5,5 milyar fidan değil ağaç diktik. Nasıl diktiysek yine dikeceğiz ve küllerimizden ayağa kalkacağız. Bu işi de biz başaracağız." ifadelerini kullandı.

Alandaki bir vatandaşın, "Onlar bunu hayal bile edemiyorlar" sözleri üzerine Erdoğan, "Edemezler, dikili bir fidanları yok onların bu ülkede, şimdi ise konuşuyorlar. Ne yangın bölgelerine giderler ne sel bölgelerine giderler sadece rahat rahat oturdukları yerden gazel okurlar. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, biz hedeflerimize yaklaştıkça maruz kaldığımız saldırıların çapı da büyüyor. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, son günlerde kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar nice oyunları bozmuş millet olarak inşallah bu kirli senaryoyu da çöpe atacağız, çöpe. Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak önce 2023 hedeflerimize ulaşacak, ardından gençlerimizle birlikte 2053 vizyonumuza yöneleceğiz. Unutmayın, sahabenin, şühedanın, alimlerin şehri Kastamonu, her dönemde istiklal ve istikbal mücadelesinde hep en önde yer almıştır. Nasrullah Camii, bunun en önemli şahididir. Kiminle? Mehmet Akif Ersoy'la. Çanakkale'nin, İstiklal Harbi'nin, 15 Temmuz'un o kahraman şehrinin, Türkiye'nin bu büyük dönüm noktasında da ben yine en önde yer alacağına inanıyorum."

Hep birlikte el ele vererek, bugünleri de en kısa sürede geride bırakacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah rahmet dilerken, onlar için Fatiha okunmasını istedi.

Hasarların onarılması ve zararların telafisi için yapılan çalışmaları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, DSİ'nin bölgedeki çalışmasına yarın başlayacağını kaydetti.

Kemer köprü talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar bizim işimiz, siz rahat olun. Gelirken helikopterde de Adil Bakanıma söyledim, 'artık düz köprü değil, kemer köprü.' Kemer köprü yapmak suretiyle, bütün bu ağaçlar geliyorlar buraları tıkıyorlar. Mümkün olduğunca da betondan öte taş köprü olarak da bunları, kemer köprüyü yapıp bunların köprü altından gitmelerini sağlamış olacağız. Bunun proje çalışmalarını da bakanlık şu anda yürütüyor." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlarımızla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, ilgili kurumlarımızla hep yanınızda olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Milletimizi daha beterinden korusun. Çevre ve Şehircilik Bakanım burada. Yani burayı da diğer afetlerde olduğu gibi Allah'ın izniyle fevkalade bir durum olmadıktan sonra, Antalya'da verdiğimiz söz, Rize'de verdiğimiz söz gibi inşallah bir yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz. Tabi Ulaştırma Bakanlığımızın çalışması ayrı bir alan, onlar da alt yapıyla ilgili çalışmaları süratle inşallah bitirecekler, öbür tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın çalışmaları var. Onlar biliyorsunuz süratle elektrik vermeye başladılar, birçok yerde elektrik verildi. Su konusunda da, su verilmeye başlandı. Hamdolsun durmuyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

(Bitti)

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Kaynak: AA

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