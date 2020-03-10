Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:52 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ceglia'nın eşi, kızı ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi Ali Babacan'ın yeni partisi DEVA'nın oy oranıyla ilgili çarpıcı tahmin: Yüzde 4 oy alabilir Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi