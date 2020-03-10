Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ceglia'nın eşi, kızı ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:52 Kaynak: İHA
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