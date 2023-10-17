Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

İsrail\'e komşu ülke Filistinlilere kapıyı kapattı: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDEKİ ANA GÜNDEM MADDESİ FİLİSTİN

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

"HİÇBİR ÜLKE ATEŞE KÖRÜKLE GİTMEMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.