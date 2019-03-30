Cumhurbaşkanı Erdoğan, Broşür Dağıtırken Tepki Gören Genç ile Görüştü
59 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, broşür dağıtırken tepki gören genç ile görüştüİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, broşür dağıtırken tepki gören Yusuf Özoğul ile görüştü.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:38 Kaynak: İHA
Başörtülülere Hakaret Eden Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: Benim 3 Eşim de Başörtülüydü
Muharrem İnce'den Erdoğan İtirafı: Haklı Çıktı
Havalimanında Başörtülülere Hakaret Eden Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan: Suriye Meselesini Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz