Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de havaalanında karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:02 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de havaalanında karşılandı.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan'ın uçaktan inişi
-Karşılamadan görüntü
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