Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de havaalanında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de havaalanında karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın uçaktan inişi

-Karşılamadan görüntü


Recep Tayyip Erdoğan, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:02 Kaynak: DHA
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