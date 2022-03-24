Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı

24.03.2022 22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi çevresinde bulunduğu Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi çevresinde bulunduğu Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

NATO'nun Türkiye'den beklentileri konusunda gelen soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Salt Türkiye üzerinde yoğunlaşan değil, şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak Türkiye'ye şükran beyanlarında bulunan ülkeler oldu. ve gerek Sayın Putin'le gerekse Sayın Zelenskiy'le görüşmelerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz bu iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle de bir barış atmosferini oluşturmak. Zaten malum Beyaz Rusya'da devam eden süreçle ilgili bir teknik altyapının devam ettiği bu çalışmalarda gerek NATO gerek silahsızlanma gerek kolektif güvenlik gerekse Rusçanın resmi dil olarak kullanılması gibi konularda adeta bir ittifak söz konusu. Ama bunun dışında bir Kırım, bir Donbass meselesi var ki burada tabi buna Ukrayna'nın sıcak bakması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'İN TÜRKİYE'NİN ARA BULUCU ROLÜNÜ ÜSTLENMESİNİ BİZZAT İSTEDİKalıcı bir ateşkes konusunda gelen soruyu yanıtlayan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'nin ara bulucu rolünü üstlenmesini bizzat istediğini belirterek "Rusya'nın da buna olumsuz yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Dışişleri Bakanımla yapılan görüşmelerde onların da buna olumlu bir yaklaşım sergilediği söz konusu" dedi."MACRON'LA AĞIRLIKLI OLARAK GÜNDEMİMİZ RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞTI "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin içeriği konusunda gelen soruyu cevaplayan Erdoğan "Malum Fransa seçime gidiyor. Seçime gittiği bir dönemde Sayın Macron'la tabi ağırlıklı olarak gündemimiz Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş idi. Ama bunun dışında Türkiye-Fransa ilişkileriyle alakalı gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerek kültürel bir çok konuda 'nerden dereye geldik', 'bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz' bunları kendisiyle etraflıca görüştüğümüz çok çok verimli, faydalı bir buluşma oldu" dedi.Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı;

"Değerli arkadaşlar görünen gerçek şu, o da hemen hemen NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğu ağırlıklı olarak yaptırımlar üzerinden hareket ediyorlar. Çünkü yaptırımların dışındaki yöntemlerin faydalı olamayacağı kanaati liderlerin büyük bir çoğunluğunda hakim. ve dolasıyla sonuç bildirgesinde hakim olan ruh budur."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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