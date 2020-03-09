Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de sevgi gösterileriyle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de sevgi gösterileriyle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de sevgi gösterileriyle karşılandı

42 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Buradan Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de sevgi gösterileriyle karşılandı

Recep Tayyip Erdoğan, Belçika, Türkiye, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:08 Kaynak: AA
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