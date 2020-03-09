Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de sevgi gösterileriyle karşılandı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de sevgi gösterileriyle karşılandı
42 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:08 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Buradan Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
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