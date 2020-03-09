Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gidiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gidiyor

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gidiyor, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin günübirlik olduğu belirtilerek, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın de iştirak edeceği görüşmede, Türkiye-AB arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmelerin yanısıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulleri de planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan, Belçika, Brüksel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
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