Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı
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