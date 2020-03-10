Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı

Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:22 Kaynak: İHA
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