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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 2 aylık direnme sürecini en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 2 aylık direnme sürecini en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 2 aylık direnme sürecini en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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