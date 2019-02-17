Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 4'lü Çete Şimdi El Ele Vermişler, Omuz Omuza Vermişler ve Hep Birlikte...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 4'lü çete şimdi el ele vermişler, omuz omuza vermişler ve hep birlikte hedefleri Ak Parti'yi nasıl çökerteceğiz" "Biz teröristleri gömüyoruz, Bay Kemal onlarla kol kola geziyor" "Benim Mehmedim teröristlerle uğraşmayacak da kiminle uğraşacak"BALIKESİR(İHA)-...
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu 4'lü çete şimdi el ele vermişler, omuz omuza vermişler ve hep birlikte hedefleri Ak Parti'yi nasıl çökerteceğiz"
"Biz teröristleri gömüyoruz, Bay Kemal onlarla kol kola geziyor"
"Benim Mehmedim teröristlerle uğraşmayacak da kiminle uğraşacak"
BALIKESİR(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir
Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:49 Kaynak: İHA
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