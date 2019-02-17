Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 4'lü Çete Şimdi El Ele Vermişler, Omuz Omuza Vermişler ve Hep Birlikte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 4'lü Çete Şimdi El Ele Vermişler, Omuz Omuza Vermişler ve Hep Birlikte...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 4'lü çete şimdi el ele vermişler, omuz omuza vermişler ve hep birlikte hedefleri Ak Parti'yi nasıl çökerteceğiz" "Biz teröristleri gömüyoruz, Bay Kemal onlarla kol kola geziyor" "Benim Mehmedim teröristlerle uğraşmayacak da kiminle uğraşacak"BALIKESİR(İHA)-...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 4'lü çete şimdi el ele vermişler, omuz omuza vermişler ve hep birlikte hedefleri Ak Parti'yi nasıl çökerteceğiz"
"Biz teröristleri gömüyoruz, Bay Kemal onlarla kol kola geziyor"
"Benim Mehmedim teröristlerle uğraşmayacak da kiminle uğraşacak"

BALIKESİR(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:49 Kaynak: İHA

Balıkesir, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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