Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Bu adam güvenilir bir adam değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan;'Bu adam güvenilir bir adam değil' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Bu adam güvenilir bir adam değil"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter ile ilgili konuşarak ;"Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus'u dün bombalaya devam ettiler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter ile ilgili konuşarak ;"Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus'u dün bombalaya devam ettiler" ifadelerini kullandı. Erdoğan Kanal İstanbul eleştirilerine ise: "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz" dedi.

(İHA)

İstanbul, Trablus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:09:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Bu adam güvenilir bir adam değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]