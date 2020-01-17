Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter ile ilgili konuşarak ;"Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus'u dün bombalaya devam ettiler" ifadelerini kullandı. Erdoğan Kanal İstanbul eleştirilerine ise: "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz" dedi.

(İHA)