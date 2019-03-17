Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Aday CHP'nin Adayı Değildir.
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu aday CHP'nin adayı değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu aday CHP
'nin adayı değildir. Bu kişi Kılıçdaroğlu
'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir
'den değil, Kandil
'den almıştır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
:
"Biz Cumhur İttifakı'nı masa başında değil, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı birlikte mücadele ederken meydanlarda, sokaklarda kurduk"
"Sayın Bahçeli ile ülkemizin önüne konulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz"
"Yıllardır Atatürk
'ü istismar ettiler"
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:12 Kaynak: İHA
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