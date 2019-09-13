Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler. Yani evlat acısı nedir, bunu anneler gayet iyi bilir. Bu iş adeta serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile filan değil belki binlerce aile orada olacak."