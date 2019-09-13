Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler. Yani evlat acısı nedir, bunu anneler gayet iyi bilir. Bu iş adeta serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile filan değil belki binlerce aile orada olacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye telefonu Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti CHP'li başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız