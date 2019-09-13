Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler. Yani evlat acısı nedir, bunu anneler gayet iyi bilir. Bu iş adeta serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile filan değil belki binlerce aile orada olacak."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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