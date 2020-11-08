Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması

08.11.2020 16:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün, bünyesinde 6 farklı hastane 1218 yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi'nin en önemli sağlık kampüslerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan, güvenli ve konforlu yollarımızı açıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün, bünyesinde 6 farklı hastane 1218 yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi'nin en önemli sağlık kampüslerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan, güvenli ve konforlu yollarımızı açıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin güçlü sanayisinin simgesi olan bir ilde Kocaeli'de sağlık altyapısının gücüne güç katan Kocaeli Şehir Hastanesinin bağlantı yolu açılış törenine katılarak kendilerini onurlandırdığı için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendilerine aşıladığı "Halka hizmet Hakka hizmet" anlayışıyla 18 yıldır süre gelen ulaştırma altyapı hamlesini güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Hayat ulaşınca başlar diyerek çıktığımız bu yolda, sizin liderliğiniz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ulaşım projeleriyle uzakları yakın ederek ekonomiye, sosyal ve kültürel yaşama, sanayiye, tarıma katkı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım akıcı rahat ve emniyetli olacak"

Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bugün ise bünyesinde 6 farklı hastane 1218 yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi'nin en önemli sağlık kampüslerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan, güvenli ve konforlu yollarımızı açıyoruz. Hepimizin iftihar ettiği dev sağlık kampüsünün bağlantı yolları, ülkemizin dört bir yanında dünya standartlarının ötesinde verilen sağlık hizmetlerinin daha çok sayıda insana ulaşmasında vesile olacak. Ülkemiz için böylesine önemli olan göz bebeğimiz Kocaeli'de, sağlık hizmetlerinin daha iyi ve daha modern şartlarda erişilebilir olması amacıyla D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı projesi hayati önem taşıyordu. 5 kilometresi 2x2 bölünmüş yol, 2,7 kilometresi 2x1 yoldan oluşan bağlantı yolumuz kapsamında, 13 adet farklı açıklıklarda toplam 886 metre uzunluğunda köprü ve farklı kesitlerde 20 adet kutu menfez inşa ettik. Bu projeyle hem şehir içi trafik yükünü hafiflettik hem de yakıt ve zamandan tasarruf sağladık. En önemlisi ise Kocaeli Şehir Hastanesinde ulaşımın akıcı rahat ve emniyetli bir şekilde yapılmasını tesis ettik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

"Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesi trafik yoğunluğunu azaltacak"

Karaismailoğlu, Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı sadece kara yolu bağlantısıyla sınırlı tutmadıklarına işaret ederek, kent merkeziyle şehir hastanesini tramvay hattıyla da bağladıklarını bildirdi.

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesinin de 17 Eylül'de ihalesini gerçekleştirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, 30 Ekim'de de yer teslimini yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Bakan Karaismailoğlu, 3,1 kilometre uzunluğunda olan hatta 5 istasyon bulunacağını belirterek, 50 kilometre/saat tasarım hızına sahip hattın, Otogar ve Kuruçeşme hattına da entegre edileceğini bildirdi.

Proje sayesinde, tramvay hattında günlük 39 bin ilave yolcu geleceğini anlatan Karaismailoğlu, bu sayede İzmit merkezindeki trafik yoğunluğunun da rahatlayacağını, Kocaelili vatandaşlara trafikte rahat bir nefes aldıracaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, bu projeyi 2022 yılının ikinci yarısında tamamlamayı ve 2 yıldan kısa bir sürede hizmete açmayı planladıklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve destekleriniz için şahsım ve bakanlığım adına şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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