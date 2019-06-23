Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney...
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa
ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye
'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz."
Adnan Polat'ın Recep Tayyip Erdoğan ile olan anısı sandık görevlilerini güldürdü
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sizinle çalışmaya hazırım
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum
Ekrem İmamoğlu destekçileri soluğu meydanlarda aldı!