Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de Utanma Yok. Geçen 'Başörtüsü Sorununu Biz Çözdük' Diyor.
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?"
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:03 Kaynak: AA
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