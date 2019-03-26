Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de Utanma Yok. Geçen 'Başörtüsü Sorununu Biz Çözdük' Diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de Utanma Yok. Geçen 'Başörtüsü Sorununu Biz Çözdük' Diyor.

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:03 Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay, Kocasından Sürekli Para İsteyen Kadını Haksız Buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız Kadınlarla İlgili Açıklama Yapan Yaşar Alptekin'e En Sert Cevap Ece Üner'den Geldi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 19:46:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de Utanma Yok. Geçen 'Başörtüsü Sorununu Biz Çözdük' Diyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]