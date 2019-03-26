Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de Utanma Yok. Geçen 'Başörtüsü Sorununu Biz Çözdük' Diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?"

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