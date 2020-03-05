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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bölgede yaşanan 4 milyon insanın terörist ilan edilerek havadan ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bölgede yaşanan 4 milyon insanın terörist ilan edilerek havadan ve karadan vurulmasını kabul edemeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bölgede yaşanan 4 milyon insanın terörist ilan edilerek havadan ve karadan vurulmasını kabul edemeyiz. İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz olmuştur." - MOSKOVA
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