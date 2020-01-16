Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi, salonda 'yuh' sesleri yükseldi Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız