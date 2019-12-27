Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu çark dönecek"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu çark dönecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu çark dönecek. Asgari ücrete işçimizi ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmemeye kararlıyız."
(İHA)
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Gururlanmamak elde değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı