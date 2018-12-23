Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Çatı Altında (Deik) Aslında Kobi'leri de Almak Suretiyle Ufku Daha da...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu çatı altında (DEİK) aslında KOBİ'leri de almak suretiyle ufku daha da genişletmek, KOBİ'lerin bakış açılarını çok daha güçlü hale getirmek için bir adım atmamızın da ben de gereğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu çatı altında (DEİK) aslında KOBİ'leri de almak suretiyle ufku daha da genişletmek, KOBİ'lerin bakış açılarını çok daha güçlü hale getirmek için bir adım atmamızın da ben de gereğine inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:06 Kaynak: AA
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