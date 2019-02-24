Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Chp, İstiklal Marşımızı Söylemeyenlerle İttifak Halinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Chp, İstiklal Marşımızı Söylemeyenlerle İttifak Halinde.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:43 Kaynak: AA

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