Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Chp, İstiklal Marşımızı Söylemeyenlerle İttifak Halinde.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu CHP
, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP
ile beraber. İYİ Parti
de bunlarla ne yazık ki beraber."
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:43 Kaynak: AA
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