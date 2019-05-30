Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma dönemidir"
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla iftar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:19 Kaynak: AA
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