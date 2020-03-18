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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:09 Kaynak: İHA
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