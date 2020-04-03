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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:26 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız