Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz."

"Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uygulanan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getirdik. 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacaktır."

-"Dışarıya çıkma zorunda olan vatandaşlarımız yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi insanların toplu şekilde bulundu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalıştığı yerlerde benzer tedbirler alınacaktır. Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri sürdüreceğiz."