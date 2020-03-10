Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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